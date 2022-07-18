مساهمو "مدينة نصر للإسكان" يناقشون طلب "سوديك" إجراء الفحص النافي للجهالة.. 16 أغسطس

وجهت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، المدرجة في البورصة المصرية، الدعوة إلى مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، للنظر في طلب شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" إجراء الفحص النافي للجهالة.

وقالت "مدينة نصر للإسكان" في بيان على "البورصة المصرية"، اليوم الاثنين، إن شركة "سوديك" طلبت إجراء دراسات نافية للجهالة تتضمن دراسات قانونية ومالية ومحاسبية وضريبية وفنية والتزام وتشغيلية بالإضافة إلى متطلبات رقابية وتجارية، كأحد شروط عرض الشراء غير الملزم المقدم للاستحواذ على حصة أغلبية من أسهم رأسمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

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وأشارت إلى قرار مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان بعدم الموافقة على طلب شركة "سوديك" مع العرض على الجمعية العامة العادية للنظر في هذا الطلب.

كانت شركة مدينة نصر للإسكان قد أرسلت خطاباً إلى شركة الدار العقارية المالكة لشركة "سوديك" أكدت فيه ترحيبها بشركة "الدار" كمستثمر جاد ومؤثر في الاقتصاد المصري وبرغبتها في المشاركة في شركة "مدينة نصر" أحد أعرق الشركات المصرية في مجال التطوير العمراني.

وأشارت إلى اجتماع مجلس الإدارة والاتفاق بالإجماع على أن قيمة العرض المقدم لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها. وبناء عليه قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة للنظر في طلبكم إجراء دراسة نافية للجهالة على الشركة علما أن مجلس الادارة لم يوافق على طلبكم.

ودعا مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان، شركة الدار العقارية إلى إعادة النظر في العرض المقدم، موضحة أنه في حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة فإنها سترحب بالبدء في إجراءت إنهاء الصفقة.

وتراوح السعر الاسترشادي في العرض بين 3.20 جنيه و3.40 جنيه للسهم.