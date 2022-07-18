"كيمانول" تربح 92 مليون ريال بالربع الثاني من 2022 بزيادة 53.2%

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 53.17% في الربع الثاني من 2022، إلى 92.16 مليون ريال، مقارنة بنحو 60.17 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع والتوسع الجغرافي للمبيعات.

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وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "كيمانول" بنسبة 10.24% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 102.67 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقفزت أرباح "كيمانول" بنسبة 116.38% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 194.83 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 90.04 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.