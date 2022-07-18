سوق السعودية
"ملكية عقارات الخليج ريت" يوزع 1.3% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني
بإجمالي نحو 8.85 مليون ريال
أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الربع الثاني من 2022، بإجمالي نحو 8.85 مليون ريال لعدد وحدات نحو 68.1 مليون وحدة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، نهاية تداول يوم الأحد 24 يوليو 2022.
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وأضافت ملكية للاستثمار، أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.3%، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.39% كما في 30 يونيو 2022.
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