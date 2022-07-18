سوق السعودية
"مهارة" تعلن تمديد مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة 41.4% في "مستشفى المملكة"
إلى مطلع أغسطس 2022
أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"، اليوم الاثنين، عن تمديد شركة مسار النمو للاستثمار، المملوكة لها بالكامل، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع كل من شركة السيف التجارية للاستثمار والشركة السعودية للرعاية الطبية للاستحواذ على كامل حصصهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية)، إلى مطلع أغسطس 2022.
كانت شركة "مهارة" قد أعلنت عن توقيع شركة مسار النمو للاستثمار لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع كل من شركة السيف التجارية للاستثمار والشركة السعودية للرعاية الطبية للاستحواذ على كامل حصصهم البالغ مجموعها 41.37% من حقوق الملكية في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية).
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