أرباح "أسلاك" ترتفع 14.9% إلى 16.2 مليون ريال في الربع الثاني
بسبب ارتفاع هوامش الربحية
أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 14.89% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 16.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 14.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش الربحية على الرغم من رد مبلغ الانخفاض المحمل على المدينين التجاريين نتيجة كوفيد 19 للربع المماثل من العام السابق.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أسلاك" بنسبة 37.7% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 26 مليون ريال في الربع الأول من 2022.
وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك بنسبة 39.7% إلى نحو 42.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 30.2 مليون ريال في النصف الأول من 2021.
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