أرباح "المنجم" تقفز 225.3% إلى 219.6 مليون ريال خلال النصف الأول

أعلنت شركة المنجم للأغذية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية (التقديرية) للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، محققة صافي أرباح بلغ 219.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2022، بزيادة نسبتها 225.33%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 67.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى، نمو الإيرادات بنسبة 20.8% لتبلغ 1500.9 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 79.4%، وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في أغلب مجموعات الأصناف الرئيسية نتيجة لتحسن الظروف التجارية خلال الفترة.

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وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 11.6% لتصل إلى 147.5 مليون ريال، نتيجة ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، خاصة المصاريف التسويقية وتكاليف الموظفين مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت إلى ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 52.3% ليصل إلى مبلغ 11.3 مليون ريال للفترة بسبب ارتفاع قيمة الوعاء الزكوي.

كما سجلت الشركة صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 122.1 مليون ريال، بزيادة نسبتها 221.31% مقارنة مع 38 مليون ريال أرباح حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى، نمو الإيرادات بنسبة 16% لتبلغ 712.9 مليون ريال، فضلا عن ارتفاع مجمل الربح بنسبة 80.8%، وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في أغلب مجموعات الأصناف الرئيسية نتيجة لتحسن الظروف التجارية خلال الفترة.

ولفتت إلى أن ذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 11% لتصل إلى 75.4 مليون ريال نتيجة لارتفاع مصاريف البيع والتوزيع خاصة المصاريف التسويقية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضافت أن مصروف الزكاة ارتفع بنسبة 55.2% ليصل إلى مبلغ 6 ملايين ريال للفترة بسبب ارتفاع قيمة الوعاء الزكوي.