شركة دلتا إيرلاينز تقدم طلبية لإيرباص على 12 طائرة إيه 220 إضافية

قدمت شركة "دلتا إيرلاينز" الأميركية للطيران طلبية لشركة إيرباص على 12 طائرة إيه 220، ما سيرفع أسطولها من هذه الطائرات الصغيرة المخصصة لرحلاتها الداخلية إلى 107 طائرات، على ما أعلنت الشركتان الثلاثاء في اليوم الثاني من معرض فارنبرة الدولي للطيران والصناعات الجوية في بريطانيا.

وتقارب قيمة العقد 1.1 مليار دولار، بحسب آخر قائمة أسعار لشركة إيرباص، علما أن هذه الأسعار لا تطبق في الواقع.

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وسيبدأ تسليم طائرات إيه 220-300 البالغة سعتها 130 مقعدا اعتبارا من العام 2026.

ومنذ افتتاح هذا الملتقى العالمي لقطاع الطيران الاثنين، كانت "دلتا" من الشركات النادرة التي أحدثت حركة على صعيد الطلبيات التي يشهدها هذا المعرض تقليديا، حيث أعلنت الاثنين أنها وقّعت مع شركة بوينغ الأميركية طلبية لشراء مئة طائرة من طراز 737 ماكس-10 مع إمكان شراء 30 طائرة إضافية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 13.5 مليار دولار بحسب قائمة الأسعار.

وأوضحت دلتا في بيان أن "أسطول طائرات إيه 220 الذي تعمل دلتا على توسيعه يعزز التزام الشركة من أجل البيئة"، مشيرة إلى أن "المحركات التوربينية المروحية النفاثة من صنع برات أند ويتني التي تجهز طائرات إيه 220 تسمح بادخار الوقود بنسبة 25% بالمقارنة مع الطائرات التي تحل محلها".

من جهته، أعلن كريستيان شيرير المدير التجاري لإيرباص في بيان أصدرته الشركة أن "دلتا كانت زبون إطلاق إيه 220 في الولايات المتحدة، ويسرنا أن نعلن عن هذه الطلبية الإضافية التي تثبت إلى أي مدى هي راضية عن طائرات إيه 220 سواء من ناحية الادخار أو من ناحية الركاب".

وتستخدم دلتا حاليا 11 طائرة إيه 220-300 ولديها طلبيات على 51 طائرة مع احتساب طلبية الثلاثاء. ويضم أسطولها أيضا 45 طائرة من طراز إيه 220-100 قادرة تتسع لـ109 ركاب.

وطائرات إيه 220 التي تصنع في ميرابيل في كندا، من تصميم شركة "بومباردييه" الكندية التي كانت تنتجها تحت تسمية "سي سيريز"، قبل أن تستحوذ إيرباص على البرنامج عام 2017.

وباعت إيرباص حتى 30 حزيران/يونيو 762 طائرة إيه 220 منذ إطلاق البرنامج، سلمت منها 218.