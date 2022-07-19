"أماك" توصي بزيادة رأسمالها لـ900 مليون ريال بأسهم منحة وتعلن توزيعات نقدية بـ 20%

قرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" التوصية للجمعية العامة غير العادية باستخدام حساب علاوة إصدار الأسهم، والذي يبلغ رصيده نحو 508.59 مليون ريال في زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة 240 مليون ريال، وذلك بمنح سهم واحد مقابل كل 2.75 سهم.

وقالت شركة "أماك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تحويل المبلغ المتبقي وقدره نحو 268.59 مليون ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي.

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وأضافت أن رأسم المال يصبح بعد الزيادة 900 مليون ريال مقابل 660 مليون ريال قبل الزيادة بنسبة 36.36%.

ويرتفع عدد الأسهم بعد الزيادة إلى 90 مليون سهم مقابل 66 مليون سهم قبل الزيادة.

وأوضحت شركة "أماك"، أن الزيادة في رأس المال تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة بهدف تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو من خلال استغلال فرص الاستثمار في قطاع التعدين.

وستكون أحقية الحصول على أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيتم تحديده لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 129.08 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 64.54 مليون سهم.

وقالت إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالين للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.