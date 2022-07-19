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"الرقابة المالية" المصرية توافق على عرض شراء شيميرا لشركة بلتون بـ1.485 جنيه للسهم

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بلتون المالية
شعار شركة بلتون المالية
البورصة المصرية

"الرقابة المالية" المصرية توافق على عرض شراء شيميرا لشركة بلتون بـ1.485 جنيه للسهم

بإجمالي 619 مليون جنيه

دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الثلاثاء، موافقتها على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة شيمبي 1 انفستمنت بي في ريستركتد ليمتد "شيميرا" للاستحواذ على نسبة بحد أدنى 51% وحتى 90 % من أسهم رأس مال شركة بلتون المالية القابضة بسعر شراء 1.485 جنيه للسهم.

وأكدت الهيئة في بيان لها، على أن يلتزم مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أقصى 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ويقدر إجمالي قيمة العرض بنحو 619.44 مليون جنيه.

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يذكر أن سعر العرض المبدئي الذي أعلنت عنه شيميرا يزيد بواقع 13.5 قرش عن السعر المبدئي الذي أعلن عنه تحالف شركة WM للاستحواذ على بلتون، والبالغ 1.35 جنيه للسهم، والذي تم الإفصاح عنه في يونيو الماضي.

بخلاف فارق السعر، فإن عرض شيميرا لم يتضمن شرط إجراء فحص فني نافٍ للجهالة لشركة بلتون، عكس خطاب WM، الذي ربط تقديم عرض نهائي بنتائج الفحص ضمن شروط أخرى.

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