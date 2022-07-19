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"ساسكو" تبيع 9 محطات بـ 381.7 مليون ريال وتعيد استئجارها

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ساسكو
محظة تابعة لشركة "ساسكو"
سوق السعودية

"ساسكو" تبيع 9 محطات بـ 381.7 مليون ريال وتعيد استئجارها

وتحقق 95.37 مليون ريال أرباحاً رأسمالية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، عن الانتهاء من إفراغ الصكوك لعدد 9 محطات من أصل 10 محطات خاصة بعملية البيع وإعادة الاستئجار.

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة البيع لعدد 9 مواقع مملوكة للشركة نحو 381.7 مليون ريال، بربح من عملية البيع يبلغ نحو 207.28 مليون ريال.

وأضافت أن الأثر على قائمة الدخل من أرباح رأسمالية يبلغ نحو 95.37 مليون ريال، أما باقي الربح المحقق فسيتم تخفيض قيمة أصول حق الاستخدام به على فترة عقد الاستئجار 10 سنوات حسب المعاير الدولية لإثبات عملية البيع وإعادة الاستئجار.

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وبشأن الصك المتبقي قالت الشركة إنه من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من عام 2022.

كانت "ساسكو" قد وقعت مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة الجزيرة كابيتال تنتهي في 30 يونيو 2022، بموجبها تقوم "ساسكو" ببيع 10 مواقع مملوكة لها بقيمة 400 مليون ريال إلى شركة الجزيرة كابيتال بعد قيامهم بتأسيس صندوق استثماري وأخذ الموافقات اللازمة للاستحواذ، وتقوم "ساسكو" باستئجار تلك المواقع بعقد ملزم لمدة 10 سنوات ميلادية.

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