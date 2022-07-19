"سوديك" تنفي مراجعة السعر الاسترشادي للاستحواذ على "مدينة نصر للإسكان"

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، اليوم الثلاثاء، إنها ليست بصدد مراجعة سعر الشراء الاسترشادي المعروض في العرض غير الملزم للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، من خلال عرض شراء إجباري.

وقالت "سوديك" في بيان للبورصة المصرية، إن ذلك يأتي في ظل عدم موافقة مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

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ونفت الشركة كل ما هو متداول في وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.

تراوح السعر الاسترشادي في العرض بين 3.20 جنيه و3.40 جنيه للسهم.

كانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، المدرجة في البورصة المصرية، قد وجهت الدعوة إلى مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، للنظر في طلب شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" إجراء الفحص النافي للجهالة.

وقالت "مدينة نصر للإسكان" في بيان على "البورصة المصرية"، يوم الاثنين، إن شركة "سوديك" طلبت إجراء دراسات نافية للجهالة تتضمن دراسات قانونية ومالية ومحاسبية وضريبية وفنية والتزام وتشغيلية بالإضافة إلى متطلبات رقابية وتجارية، كأحد شروط عرض الشراء غير الملزم المقدم للاستحواذ على حصة أغلبية من أسهم رأسمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأشارت إلى قرار مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان بعدم الموافقة على طلب شركة "سوديك" مع العرض على الجمعية العامة العادية للنظر في هذا الطلب.