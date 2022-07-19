.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"نتفليكس" تطلق تجربة لمنع مشاركة كلمة المرور

  • الخط
نتفليكس

"نتفليكس" تطلق تجربة لمنع مشاركة كلمة المرور

أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لتراجع عدد المشتركين فيها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تجري شركة "نتفليكس" اختبارا في 5 دول في أميركا اللاتينية في محاولة لتعزيز إيراداتها من خلال وضع رسوم على العملاء الذين يريدون مشاركة حساباتهم مع أشخاص يقيمون في منزل آخر.

وتنطلق هذه التجربة في 5 دول في أميركا اللاتينية منها الأرجنتين والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان، حيث سيُطلب من العملاء دفع رسوم إضافية إذا استخدموا حسابًا لأكثر من أسبوعين خارج مكان إقامتهم الأساسي.

علما أن ذلك لا ينطبق على استخدام "نتفليكس" على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

بكين تفتح الباب لـ "ديدي غلوبال" لتوسيع أعمالها.. وهذه فاتورة المرور! قصص اقتصادية تكنولوجيا بكين تفتح الباب لـ "ديدي غلوبال" لتوسيع أعمالها.. وهذه فاتورة المرور!

يأتي ذلك بعد أن قالت "نتفليكس" إن أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم حسابات مدفوعة من قبل أشخاص آخرين ، وألقت باللوم على مشاركة كلمات المرور كأحد الأسباب الرئيسية لتراجع عدد المشتركين فيها.

حيث خسرت الشركة 200 ألف عميل في الربع الأول وتتتوقع خسارة مليونين آخرين في الربع الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً "ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً
اكتشف المزيد