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أرباح "بوبيان" الكويتي ترتفع 82% إلى 16.1 مليون دينار في الربع الثاني

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بنك بوبيان الكويتي
بنك بوبيان الكويتي
بنوك الكويت

أرباح "بوبيان" الكويتي ترتفع 82% إلى 16.1 مليون دينار في الربع الثاني

أرباح النصف الأول زادت بنسبة 54%

الكويت - رويترز 

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أعلن بنك بوبيان الكويتي، اليوم الأربعاء، أن ربحه الصافي ارتفع بنسبة 82% ليصل إلى 16.13 مليون دينار (52.48 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 8.84 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت، إن ربحه الصافي في النصف الأول من العام 2022، زاد بنسبة 54% ليصل إلى 33.08 مليون دينار.

وأوضح البنك أن زيادة الأرباح في النصف الأول تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي ايرادات التمويل بنحو سبعة ملايين دينار وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات بمبلغ 4.5 مليون دينار، والانخفاض في مخصص انخفاض القيمة بمبلغ 6.8 مليون دينار مقابل زيادة المصروفات التشغيلية 7.2 مليون دينار.

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