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أرباح "أبوظبي الإسلامي" الفصلية تقفز 45% لـ 726 مليون درهم

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سوق أبوظبي

أرباح "أبوظبي الإسلامي" الفصلية تقفز 45% لـ 726 مليون درهم

عزا المصرف ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع الإيرادات بـ9%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأرباح الفصلية لمصرف أبوظبي الإسلامي بـ45% مقارنة بالربع الثاني المماثل من العام الماضي لتسجل 726 مليون درهم.

وجاءت النتائج أفضل من متوسط توقعات المحللين عند 645 مليون درهم.

وعزا المصرف ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع الإيرادات بـ9%، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة بأكثر من 50% لتسجل 114 مليون درهم.

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