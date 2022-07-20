سوق أبوظبي
أرباح "أبوظبي الإسلامي" الفصلية تقفز 45% لـ 726 مليون درهم
عزا المصرف ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع الإيرادات بـ9%
ارتفعت الأرباح الفصلية لمصرف أبوظبي الإسلامي بـ45% مقارنة بالربع الثاني المماثل من العام الماضي لتسجل 726 مليون درهم.
وجاءت النتائج أفضل من متوسط توقعات المحللين عند 645 مليون درهم.
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وعزا المصرف ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع الإيرادات بـ9%، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة بأكثر من 50% لتسجل 114 مليون درهم.
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