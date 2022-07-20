أرباح "أبوظبي الإسلامي" الفصلية تقفز 45% لـ 726 مليون درهم

صناعات الكويتية تحصل على موافقة لإصدار سندات بـ162.5 مليون دولار

أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية القابضة، اليوم الأربعاء، أنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على ما ورد في نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار سندات ...