"أسترا تك" الإماراتية تجمع تمويلاً بنصف مليار دولار لإطلاق منصة جديدة

أعلنت "أسترا تك"، وهي شركة استثمار وتطوير تكنولوجي مقرها الإمارات، اليوم الأربعاء، عن جمع 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) في جولة تمويل من مستثمرين استراتيجيين لم تكشف عنهم.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستستخدم التمويل في جهودها لإطلاق منصة جديدة تستهدف إتاحة التواصل بسهولة بين الشركات والموردين والعملاء.

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وأضافت أنه تم تصميم المنصة للمستهلكين بشكل خاص من أجل معالجة المشكلات التقنية للمنصات الناجمة عن احتياج المستخدمين للتعامل مع عدد كبير من المنصات لتلبية الاحتياجات اليومية، لذا فإنها تستهدف تبسيط الطريقة التي يتواصل ويتسوق ويدفع ويتعامل بها الأفراد بشكل يومي، حسب ما نقلت "رويترز".

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله أبو الشيخ: "نرى أن هناك فرصة كبيرة لشركة أسترا لقيادة الابتكار في هذا المجال".

وأضاف: "هدفنا إعادة توظيف المنصات المعروفة لدينا لإنشاء ما نطلق عليه منصة فائقة القدرات، ما يعني منظومة تكنولوجية مترابطة لا مثيل لها في التجارة الرقمية والاتصالات يمكنها إحداث ثورة في أسلوب حياة الناس وتقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب لإنجاز المهام اليومية".

وأشار أبو الشيخ إلى أن الشركة تجري عمليات استحواذ استراتيجية "مع بعض المنصات الواعدة ذات الاستخدام المتنامي والجدوى الربحية، والتي تركز بشكل كبير على تجربة المستخدمين، حيث سيتم دمج هذه الأصول قريبا في منظومتنا التقنية، مما يساهم في إطلاق المزيد من الإمكانات".