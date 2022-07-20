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"بيتك" الكويتي يتلقى موافقة "المركزي" البحريني للاستحواذ على "الأهلي المتحد"

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بيت التمويل الكويتي مناسبة
بيت التمويل الكويتي
استحواذ

"بيتك" الكويتي يتلقى موافقة "المركزي" البحريني للاستحواذ على "الأهلي المتحد"

أكد أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العمومية لكلا البنكين

دبي - العربية.نت

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قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اليوم الأربعاء، إنه تلقى موافقة مصرف البحرين المركزي على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وأوضح "بيتك" في بيان لبورصة الكويت أن الموافقة مشروطة بأن يتم الالتزام بالشروط والمتطلبات المذكورة في الموافقة السابقة المؤرخة في 31 أكتوبر تشرين الأول 2019، باستثناء شرط استمرار إدراج البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين.

وأشار البيان إلى أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العمومية لكلا البنكين، حسبما نقلت "رويترز".

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وكان بيت التمويل الكويتي، رفع عرض الاستحواذ المقدم على البنك الأهلي المتحد إلى 11.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار.

ووافق بيت التمويل على شراء "الأهلي المتحد" بحوالي 11.6 مليار دولار، وهي صفقة قيد الإعداد لما يقرب من أربع سنوات، وواحدة من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام.

وسيخلق الاندماج، العابر للحدود في منطقة الخليج، سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار.
وقال البنك البحريني إنه بموجب الشروط المعدلة، سيطرح بيت التمويل الكويتي سهماً واحداً مقابل 2.695 سهماً في الأهلي المتحد.

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