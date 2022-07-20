بنوك الإمارات
قفزة في الأرباح الفصلية لبنك المشرق بـ 17 ضعفاً إلى 800 مليون درهم
جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 600 مليون درهم
قفزت الأرباح الفصلية لبنك المشرق بأكثر من 17 ضعفا لتلامس 800 مليون درهم مقارنة بالربع الثاني المماثل من العام الماضي.
وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 600 مليون درهم.
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وجاءت القفزة في الأرباح بدعم من ارتفاع إيرادات الفوائد بأكثر من 27% في الربع الثاني من 2022 لتصل إلى 1.350 مليار درهم.
كما تراجعت مخصصات الانخفاض في القيمة، خلال الربع الثاني، بـ72%.
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