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أرباح "الدريس" ترتفع 27.5% إلى 45.9 مليون ريال في الربع الثاني

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الدريس
محطة وقود تابعة لشركة "الدريس"
سوق السعودية

أرباح "الدريس" ترتفع 27.5% إلى 45.9 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، عن نتائجها المالية الأولية التي أظهرت ارتفع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 27.5% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 45.9 مليون ريال، مقابل 36 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل.

وأضافت أن ذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وخسائر الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وانخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية ومصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

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وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 37.5% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 2.99 مليار ريال مقارنة بنحو 2.17 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 26.44% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 62.4 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح شركة "الدريس" بنسبة 43.8% إلى 108.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح بلغت 75.3 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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