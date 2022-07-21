مجلس إدارة "باكين" يرفض عرض "سايباد" ويلجأ للجمعية العمومية

أعلن مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، المدرجة في البورصة المصرية، أن قيمة عرض الاستحواذ المقدم من شركة سايباد للاستثمار الصناعي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها، وقرر دعوة الجمعية العمومية للنظر في قرار الفحص الفني النافي للجهالة.

وبحسب بيان "باكين" للبورصة المصرية، اليوم الخميس، فإن مجلس إدارتها قرر عرض موضوع إجراءات الفحص النافي للجهالة على أقرب جمعية عامة للشركة لاستطلاع رأيها في هذا الشأن.

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وتضمنت قرارات المجلس أن يتم مخاطبة شركة "سايباد" لإعادة النظر في العرض المقدم منهم للوصول لسعر يتناسب مع القيمة الحقيقية والعادلة للشركة.

الجدير بالذكر أن العرض يستهدف الاستحواذ على 90% من "باكين" كحد أقصى و51% كحد أدني بسعر مبدئي يتراوح بين 16 جنيها إلى 16.5 جنيه شريطة أن تقوم شركة سايباد للاستثمار الصناعي بالبدء بإجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة "باكين" لتحديد سعر الشراء النهائي وأن تكون نتيجة الفحص مقبولة للشركة مقدمة العرض.

وتقوم شركة كاتليست بارتنرز بدور المستشار المالي للشركة في صفقة الاستحواذ ويقوم مكتب ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه بدور المستشار القانوني للشركة.