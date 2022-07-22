أرباح "دو" الإماراتية ترتفع 26% إلى 303 ملايين درهم

نمت الأرباح الصافية لشركة دو للاتصالات 26% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي، إلى 303 ملايين درهم، وهو ما جاء أقل بقليل من متوسط توقعات المحللين.

ونمت إيرادات "دو" بنسبة 9.9% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار درهم بدعم من نمو إيرادات خدمات الهاتف المتحرك 8.5%، وارتفاع إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنحو 24%.

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كما نمت قاعدة عملاء خدمات النطاق العريض بنحو 70% لتصل إلى 473 ألف مشترك، في حين نمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك 13% إلى 7.4 مليون مشترك.