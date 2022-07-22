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"بي.آر.إف" البرازيلية تستأنف تصدير الدجاج إلى السعودية من مصنع أبوظبي

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شركة بي آر إف البرازيلية
شركة "بي.آر.إف" البرازيلية للصناعات الغذائية
شركات

"بي.آر.إف" البرازيلية تستأنف تصدير الدجاج إلى السعودية من مصنع أبوظبي

بعد توقف دام 3 سنوات

ساو باولو - رويترز

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أعلنت شركة "بي.آر.إف" البرازيلية للصناعات الغذائية، أن مصنعها في أبوظبي، تلقى الضوء الأخضر لاستئناف صادرات الدجاج إلى السعودية بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وكانت "بي.آر.إف"، ذكرت الشهر الماضي، أنها بدأت عملياتها في مصنعها بالسعودية، مشيرة إلى أنها سوق مهمة بالنسبة للشركة في الشرق الأوسط.

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وأوضحت الشركة أنها استثمرت 18 مليون دولار في مصنع بالدمام، بهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 1200 طن شهريا.

يشار إلى أن "بي.آر.إف"، قالت في يناير الماضي، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك في سوق الدواجن بالمملكة.

وأضافت الشركة البرازيلية وقتها أنها ستملك حصة 70% في المشروع، في حين سيملك الصندوق السعودي الحصة الباقية.

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