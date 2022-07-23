أرباح 8 بنوك عُمانية ترتفع 10% في النصف الأول إلى 522 مليون دولار

قفزت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط (8 بنوك) في النصف الأول من العام 2022 بنسبة 9.8% على أساس سنوي إلى 200.2 مليون ريال (522 مليون دولار)، مقابل 182.4 مليون ريال (475.2 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي نمو الأرباح مستفيدا من النمو الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية بعد تراجع تأثيرات جائحة "كوفيد – 19"، وارتفاع أسعار النفط.

مادة اعلانية

وأشارت النتائج المالية الأولية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط، إلى تحقيق بنك مسقط أعلى الأرباح عند 99.2 مليون ريال، مسجلا زيادة بنسبة 4.9% عن النصف الأول من العام الماضي عندما بلغت الأرباح الصافية للبنك 94.6 مليون ريال، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وشكّلت أرباح بنك مسقط 49.5% من إجمالي الأرباح الصافية التي سجلتها البنوك المدرجة في البورصة في النصف الأول من العام الحالي.

وأظهرت النتائج المالية، تسجيل معظم البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة في أرباحها الصافية باستثناء بنك ظفار وبنك عُمان العربي اللذين سجلا تراجعا في أرباحهما الصافية.

وبحسب النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام الحالي، احتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثانية ضمن البنوك الأعلى أرباحًا بعد أن كان في المرتبة الثالثة العام الماضي، وصعدت أرباح البنك إلى أكثر من 22 مليون ريال، مقابل 15.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واحتل بنك صحار الدولي المرتبة الثالثة بـ18.4 مليون ريال، مقابل 15.2مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وجاء بنك ظفار في المرتبة الرابعة وبلغت أرباحه الصافية 16.4 مليون ريال، مقابل 17 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واستطاع بنك إتش إس بي سي عُمان تسجيل أعلى نسبة صعود في الأرباح الصافية ضمن البنوك الثمانية المدرجة في البورصة، فقد صعدت أرباحه من 10 ملايين ريال إلى 14.8 مليون مسجلة زيادة بنسبة 48%.

وارتفعت الأرباح الصافية للبنك الأهلي بنسبة 19% إلى 13.3 مليون ريال إلى 15.8 مليون، فيما سجل بنك نزوى زيادة بنسبة 6% لتصعد أرباحه الصافية إلى 6.4 مليون ريال، مقابل 6 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما تراجعت الأرباح الصافية لبنك عمان العربي إلى 7 ملايين ريال، مقابل 10.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للبنوك الثمانية ارتفاعًا في إجمالي أصولها التي صعدت بنهاية يونيو الماضي إلى أكثر من 36.2 مليار ريال (94.3 مليار دولار)، مقابل نحو 35.1 مليار ريال (91.4 مليار دولار) في يونيو من عام 2021.

ويتصدر بنك مسقط البنوك من حيث حجم الأصول بـ12.8 مليار ريال عماني ثم بنك ظفار وبنك صحار الدولي بـ4.3 مليار ريال عماني لكل منهما.