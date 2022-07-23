في خطوة مفاجئة.. الرئيس التنفيذي لـ"فولكس فاغن" يغادر منصبه

في خطوة مفاجئة، من المقرر أن يترك الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاغن" منصبه اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل. ويوم الجمعة، أعلنت الشركة، أن الرئيس التنفيذي هربرت ديس سيحل محله أوليفر بلوم، رئيس قسم سيارات "بورش في فولكس فاغن".

ولم تقدم "فولكس فاغن"، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، سببًا لخروج ديس. لكن تقريرًا لوكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر لم تسمها قال إن عائلتي بورش وبيش - اللتين تمتلكان فيما بينهما غالبية حقوق التصويت في فولكس فاغن - ضغطت من أجل تغيير على رأس الشركة.

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كانت فترة عمل مليئة بالتحديات لدييس. وقد تولى زمام الأمور في شركة "فولكس فاغن" في عام 2018، في أعقاب فضيحة "بوابة الديزل" التي أجبرت الشركة على دفع غرامات ضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا مقابل قراءات مضللة للانبعاثات.

ومع ذلك، فقد تمكن من وضع تلك الفضيحة في الغالب في مرآة الرؤية الخلفية للشركة. وركز على السيارات الكهربائية أكثر من العديد من صانعي السيارات المعروفين، ووضع "فولكس فاغن" لتحول كبير.

ووفق بيان، قالت "فولكس فاغن"، إنها ستنفق 89 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة على تطوير المركبات الكهربائية، حوالي نصف إنفاقها المخطط في ذلك الوقت، وتهدف إلى أن تمثل المركبات الكهربائية ربع المبيعات بحلول نهاية عام 2026.

وتضاعف عدد البطاريات الكهربائية التي باعتها "فولكس فاغن" تقريبًا في عام 2021 إلى ما يقرب من 453000 على مستوى العالم، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد "تسلا" و"جنرال موتورز" فقط في بيع السيارات الكهربائية الخالصة - وجاءت معظم مبيعات الأخيرة من مشروع مشترك صيني. كما تفوقت "فولكس فاغن" على جميع شركات صناعة السيارات الأخرى، بما في ذلك "تسلا"، في مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية عند 310 ألف سيارة.

لكن لا تزال "تسلا" تبيع أكثر من ضعف عدد السيارات الكهربائية النقية التي كانت تبيعها شركة "فولكس فاغن" في عام 2021 - وتمثل المركبات الكهربائية 5% فقط من سيارات "فولكس فاغن" المباعة خلال العام الماضي، لكن التحول في التركيز تحت دييس كان مهمًا لخطط الشركة المستقبلية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هانز ديتر بوتش: "لعب هربرت ديس دورًا رئيسيًا في دفع عجلة تحول الشركة. المجموعة وعلاماتها التجارية قابلة للحياة في المستقبل، وقد تم تعزيز قدراتها الابتكارية وقوتها في الكسب.. لم يوجه الشركة عبر مياه شديدة الاضطراب فحسب، بل نفذ أيضًا استراتيجية جديدة بشكل أساسي".

وفي حين أن "فولكس فاغن"، قد تكون أبعد من معظم شركات صناعة السيارات التقليدية في التحول المخطط له إلى السيارات الكهربائية، إلا أنها تراجعت أكثر من تويوتا في السباق على إجمالي مبيعات السيارات، وهو مقياس رئيسي في هذا القطاع.