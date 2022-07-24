أجيليتي الكويتية تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 700 مليون دولار  

تعتزم شركة أجيليتي الكويتية زيادة برنامج تمويلي كانت قد اتفقت عليه مع جهات ائتمانية إلى 3.2 مليار دولار من 1.4 مليار دولار، وذلك لتمويل خططها للنمو بما يشمل الاستحواذ على أسهم John Menzies البريطانية.

وأضاف البيان أن التسهيلات لها آجال استحقاق 3 و5 و6 سنوات، مشيرا إلى أن أجيليتي أتمت اليوم الأحد تسهيلات جديدة بقيمة 700 مليون دولار تمثل جزءا من إعادة التمويل والزيادة برنامج التمويل.

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وتتوقع الشركة الانتهاء من المزيد من التسهيلات في الأسابيع المقبلة، ليصل إجمالي التسهيلات الائتمانية نحو 3.2 مليار دولار.

كانت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، قد توقعت اكتمال صفقة استحواذها على أسهم شركة جون مينزيس البريطانية في 4 من أغسطس/آب المقبل.

من جانبه، قال مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، إنه من الطبيعي أن يضغط حصول "أجيليتي" على تمويل على هوامش الربحية لكن الإدارة ترى جدية الاستثمار في شركة خدمات طيران بأوروبا وبريطانيا.

وأضاف الشهري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن ذلك هو قطاع آخر تتوسع فيه الشركة وترى به ربحية أكثر، رغم وجود مشاكل في قطاع خدمات الطيران حاليا.

مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري