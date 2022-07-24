البنك السعودي للاستثمار يوزع 3% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 300 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة مليار سهم.

وقال البنك السعودي للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.

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ويكون تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 31 يوليو 2022 والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

فيما يكون تاريخ التوزيع 14 أغسطس 2022.