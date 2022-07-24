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جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم الاستحواذ على حصة أقلية ملحوظة في مجموعة TMF

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أبوظبي

جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم الاستحواذ على حصة أقلية ملحوظة في مجموعة TMF

المملوكة لشركة CVC Capital Partners

دبي - العربية.نت

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وافق جهاز أبوظبي للاستثمار على الاستحواذ على حصة أقلية ملحوظة في مجموعة TMF وهي مزود للخدمات المحاسبية وضبط الرواتب وإدارة الأموال والامتثال للشركات، إلى جانب حصوله على مقعد في مجلس الإدارة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبيرغ.

وشركة TMF المملوكة لشركة CVC Capital Partners كانت تدرس سابقا طرح حصة للاكتتاب العام لكنها عزفت عن ذلك في ظل أوضاع السوق والتضخم ومخاطر الركود.

وكانت CVC قد استحوذت على مجموعة TMF في 2017 مقابل 1.8 مليار دولار.

وتتوقع TMF تحقيق إيرادات بأكثر من 10% العام الحالي.

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