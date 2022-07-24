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هيئة السوق توافق على تخفيض رأسمال "سلامة للتأمين" إلى 100 مليون ريال

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سلامة للتأمين التعاوني السعودية مناسبة
شعار سلامة للتأمين التعاوني
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على تخفيض رأسمال "سلامة للتأمين" إلى 100 مليون ريال

بنسبة 60% مقارنة بـ 250 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن صدور موافقة هيئة السوق على طلب الشركة تخفيض رأس مالها.

وقالت "سلامة للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها ستقوم باستكمال إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهميها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن ذلك في وقت لاحق.

كما سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بتخفيض رأس مال الشركة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها.

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كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال بنسبة 60% ليصبح 100 مليون ريال مقارنة بقيمة 250 مليون ريال قبل التخفيض.

وحصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي المتضمن على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 150 مليون ريال بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض 100 مليون ريال.

ووافق البنك المركزي السعودي وافق على استخدام كامل رصيد الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة. كما وافق على تعديل مادة رأس المال في النظام الأساسي للشركة.

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