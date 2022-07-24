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"إيفرغراند" الصينية تقيل مديريها التنفيذي والمالي على خلفية تحقيق داخلي

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مبنى مجموعة إيفرغراند الصينية
مبنى مجموعة إيفرغراند الصينية
شركات

"إيفرغراند" الصينية تقيل مديريها التنفيذي والمالي على خلفية تحقيق داخلي

تسعى الشركة من أجل التوصل لاتفاق مع الجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها التي تقدّر بنحو 300 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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أقالت شركة إيفرغراند العقارية في الصين مديريها التنفيذي والمالي، على خلفية تحقيق في أسباب مصادرة مصارف أكثر من ملياري دولار من وحدة الخدمات العقارية فيها.

وتأتي الاستقالتان في وقت تبذل "إيفرغراند" جهوداً لضمان استمراريتها، وتسعى من أجل التوصل لاتفاق مع الجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها التي تقدّر بنحو 300 مليار دولار.

وصادرت بنوك أموالاً للشركة كانت تستخدم كضمان يخول طرفاً ثالثاً الحصول على قروض، حيث أعيد تحويل هذه المبالغ واستخدامها لتجميل البيانات المالية للشركة.

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