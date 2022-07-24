"بدجت" تستحوذ على 70% من 3 شركات في السعودية والإمارات والكويت

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، عن توقيع إحدى شركاتها المملوكة لها بنسبة 100% (شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة- رحال) مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على الشركات التابعة لـ شركة التنمية لما وراء البحار القابضة.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنها تستحوذ على نسبة 70% من رأس مال شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في السعودية.

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وأشارت إلى الاستحواذ بنسبة 70% من رأس مال شركة أوفرسيز ديفلوبمنت ش.ذ.م.م في الإمارات، بالإضافة إلى الاستحواذ على نسبة 70% من رأس مال شركة أوفرسيز للنقل والشحن البحري في الكويت.

وتتضمن مذكرة التفاهم الوصول إلى اتفاق مبدئي لاستحواذ الشركة التابعة "رحال" على نسبة 70% من الشركات التابعة لشركة التنمية لما وراء البحار (القابضة) في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مشروطة بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضات الاتفاقات النهائية والحصول على موافقة الجهات النظامية ذات الاختصاص.

وأوضحت الشركة أنه يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وأضافت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة في هذه المرحلة، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.