"بن داود" تتفاوض للاستحواذ على حصة في "إيكون" التابعة لمجموعة "تي إف 1" الفرنسية

أعلنت شركة بن داود القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات"، المتخصصة في التكنولوجيا وحلول التجزئة والاستثمار، عن دخولها في مفاوضات حصرية للاستحواذ المحتمل على حصّة الأغلبية في شركة "إيكون"، الشركة التابعة لمجموعة "تي إف 1" الفرنسية المتخصصة في إنتاج المحتوى والنشر والتوزيع.

وقالت "بن داود" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال شركة فرنسية تابعة سيتم ضمُّها إلى شركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات".

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وتُعد "إيكون" شركة دولية تتخصص في خدمات التسويق عبر المؤثرين المدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة.

وتحظى "إيكون" بحضور قوي في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهي تزوّد عملائها بخدمات متكاملة في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضم قاعدة عملائها أكثر من 200 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاقية الاستحواذ بعد المفاوضات، سيتم المضي قدماً من قبل أطراف الاستحواذ في الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لاستكمال عملية الاستحواذ.