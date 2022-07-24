"بي سى آي" تبدأ التشغيل التجاري لمصنع الكلورين في مدينة الجبيل الصناعية

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سى آي"، عن الحصول على جميع التراخيص التشغيلية اللازمة لمصنعها الجديد لمنتجات الكلورين والصودا الكاوية وهيبوكلوريت الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك في مجمع بلاسكيم في مدينة الجبيل الصناعية.

وقالت "بي سي آي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها بدأت في التشغيل التجاري بالمصنع.

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وأضافت أنه لا يوجد تغير في التكاليف المتوقعة المعلنة سابقاً لعدم تغير نطاق الأعمال.

وأوضحت أنه المخطط الوصول إلى الطاقة التصميمية للمصنع الجديد بمدينة الجبيل البالغة 50 ألف طن كلورين في خلال شهر من تاريخه.

وأشارت إلى إيقاف الإنتاج في مصنع الكلورين في المجمع الصناعي في مدينة الدمام بالتزامن مع بدء التشغيل التجاري للمصنع الجديد بمدينة الجبيل.

وقالت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، إنها ستقوم حالياً ببحث ودراسة أفضل الطرق لاستثمار المصنع القديم بما يضمن المصلحة القصوى للمساهمين.