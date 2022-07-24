.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"لدن للاستثمار" تحصل على تمويل 100 مليون ريال من بنك البلاد

  • الخط
لدن للاستثمار
لدن للاستثمار
سوق السعودية

"لدن للاستثمار" تحصل على تمويل 100 مليون ريال من بنك البلاد

لتمويل الدورة التشغيلية والدخول في مشاريع جديدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "لدن للاستثمار" حصولها على تمويل من "بنك البلاد" بقيمة إجمالية 100 مليون ريال بغرض تمويل البيع الآجل للدورة التشغيلية وخطابات ضمان.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن التمويل يتوزع بين 50 مليون ريال حد بيع آجل لتمويل الدورة التشغيلية، و50 مليون ريال حد خطابات ضمان لدخول في مشاريع جديدة في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت أن مدة تمويل البيع الآجل تصل إلى عام، و36 شهراً لحد خطابات الضمان.

"لدن للاستثمار" للعربية: نعتزم تسليم 1600 وحدة سكنية في 2022 أسواق العربية 1230 سوق السعودية "لدن للاستثمار" للعربية: نعتزم تسليم 1600 وحدة سكنية في 2022

وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، عبارة عن كفالة شركة أعشار للاستثمار للتسهيلات، والتنازل عن المشاريع المصدر لها الضمانات النهائية.

ولفتت إلى وجود أطراف ذات علاقة حيث تعتبر شركة "أعشار للاستثمار" المساهم الرئيسي في شركة "لدن"، مضيفة أنه سيتم السماح للشركات التابعة لشركة لدن باستخدام التسهيلات بعد الحصول على موافقة "بنك البلاد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا أعلنت "الصحة العالمية" جدري القرود حالة طوارئ عامة؟ لماذا أعلنت "الصحة العالمية" جدري القرود حالة طوارئ عامة؟
اكتشف المزيد