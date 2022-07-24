"لدن للاستثمار" تحصل على تمويل 100 مليون ريال من بنك البلاد

أعلنت شركة "لدن للاستثمار" حصولها على تمويل من "بنك البلاد" بقيمة إجمالية 100 مليون ريال بغرض تمويل البيع الآجل للدورة التشغيلية وخطابات ضمان.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن التمويل يتوزع بين 50 مليون ريال حد بيع آجل لتمويل الدورة التشغيلية، و50 مليون ريال حد خطابات ضمان لدخول في مشاريع جديدة في القطاعين الحكومي والخاص.

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وأضافت أن مدة تمويل البيع الآجل تصل إلى عام، و36 شهراً لحد خطابات الضمان.

وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، عبارة عن كفالة شركة أعشار للاستثمار للتسهيلات، والتنازل عن المشاريع المصدر لها الضمانات النهائية.

ولفتت إلى وجود أطراف ذات علاقة حيث تعتبر شركة "أعشار للاستثمار" المساهم الرئيسي في شركة "لدن"، مضيفة أنه سيتم السماح للشركات التابعة لشركة لدن باستخدام التسهيلات بعد الحصول على موافقة "بنك البلاد".