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أرباح "التطويرية الغذائية" ترتفع 14.5% إلى 3.26 مليون ريال في الربع الثاني

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التطويرية الغذائية مناسبة جدا
شعار "التطويرية الغذائية"
سوق السعودية

أرباح "التطويرية الغذائية" ترتفع 14.5% إلى 3.26 مليون ريال في الربع الثاني

نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 37.4%

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة الأعمال التطويرية الغذائية "التطويرية الغذائية" بنسبة 14.5% في الربع الثاني من 2022، إلى 3.26 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 2.85 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وكانت الشركة قد خسرت نحو 2.26 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت "التطويرية الغذائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع صافى الربح في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 37.4% إلى نحو 33.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، مقابل 24.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

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وانخفضت أرباح "التطويرية الغذائية" بنسبة 67.1% في النصف الأول من 2022، إلى 997.65 ألف ريال، مقارنة بأرباح نحو 3.03 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن تقديمها اليوم الاثنين ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وتعتزم الشركة زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 216 مليون ريال.

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