أرباح "الخزف السعودي" تتراجع 33.4% إلى 89.3 مليون ريال في النصف الأول

أعلنت شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، محققة صافي أرباح بلغ نحو 89.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 33.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الشركة أرباحا بـ134 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع الكميات المبيعة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام 2022، إضافة إلى ارتفاع تكاليف بعض مدخلات الإنتاج.

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وأشارت إلى تأثير التوقف المؤقت لبعض المصانع بسبب إمدادات الغاز في الربع الثاني من العام الحالي.

كما انخفضت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 37.9 مليون ريال بتراجع نسبته 40%، مقارنة بأرباح قدرها 63.3 مليون ريال حققتها الشركة في الربع المماثل من العام السابق.

وبينت أن السبب في ذلك، يرجع إلى، انخفاض المبيعات، وارتفاع تكاليف بعض مدخلات الإنتاج.

ولفتت إلى تأثر الربع الثاني بالتوقف المؤقت لبعض المصانع بسبب إيقاف إمدادات الغاز من قبل شركة أرامكو لغرض الصيانة في بداية شهر مايو، وقد سبق الإعلان عن ذلك على صفحة الشركة في موقع "تداول".