أرباح "صناعة الورق" ترتفع 39% إلى 21 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" بنسبة 39.1% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 21.06 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 15.14 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "صناعة الورق" بنسبة 58.3% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بأرباح نحو 13.3 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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وقالت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في المبيعات وتحقيق أرباح رأسمالية نتيجة بيع إحدى الأراضي المملوكة للشركة.

ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 3.6% إلى نحو 146.29 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، مقارنة بنحو 141.26 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "صناعة الورق"، إن ذلك على الرغم من مشاكل سلاسل الإمداد العالمية التي تفاقمت في الربع الثاني من العام الحالي والنقص في المعروض من اللب في الأسواق العالمية بسبب كثرة التوترات وعدم الاستقرار الاقتصادي عالميا الأمر الذي نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللب وبذلت الشركة جهودا كبيرة لتأمين الاحتياج السوق الداخلي من لفات الورق الصحي والمنتج النهائي.

وارتفع صافي أرباح "صناعة الورق" بنسبة 17.67% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 34.36 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 29.2 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.