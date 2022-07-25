أرباح "ينساب" تتراجع 52% إلى 288.5 مليون ريال بالربع الثاني
بسبب ارتفاع متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة
تراجع صافي أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بنسبة 51.6% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 288.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 596.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "ينساب" بنسبة 1.94% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 283 مليون ريال في الربع الأول من 2022.
وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، هو ارتفاع متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة.
وتراجعت أرباح "ينساب" بنسبة 43.8% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 571.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.017 مليار ريال في النصف الأول من 2021.
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