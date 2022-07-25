.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "ينساب" تتراجع 52% إلى 288.5 مليون ريال بالربع الثاني

  • الخط
ينساب جديدة
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
سوق السعودية

أرباح "ينساب" تتراجع 52% إلى 288.5 مليون ريال بالربع الثاني

بسبب ارتفاع متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بنسبة 51.6% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 288.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 596.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "ينساب" بنسبة 1.94% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 283 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، هو ارتفاع متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة.

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية تحت التهديد.. وأسعار القمح ترتفع بشكل حاد اقتصاد روسيا و أوكرانيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية تحت التهديد.. وأسعار القمح ترتفع بشكل حاد

وتراجعت أرباح "ينساب" بنسبة 43.8% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 571.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.017 مليار ريال في النصف الأول من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران: لن نشغل كاميرات المراقبة حتى يتم إحياء الاتفاق النووي إيران: لن نشغل كاميرات المراقبة حتى يتم إحياء الاتفاق النووي
اكتشف المزيد