اليوم.. يُحسم مصير إنشاء سابع أكبر بنك في الخليج بأصول 115 مليار دولار

يُحسم اليوم الاثنين، مصير إنشاء سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل إلى 115 مليار دولار.

في هذا الإطار، تنعقد اليوم الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي "بيتك"، لمناقشة صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحرين مقابل 11.6 مليار دولار.

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وسيتم إصدار 4.2 مليار سهم جديد لصالح مساهمي الأهلي المتحد، بمعدل تبادل يقارب سهماً واحداً في بيتك، مقابل كل 2.7 سهم في الأهلي المتحد.

وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تلقى في وقت سابق من هذا الشهر، موافقة مصرف البحرين المركزي على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.