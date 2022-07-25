انخفاض أرباح "إشراق للاستثمار" 59% إلى 7.3 مليون درهم في النصف الأول 

تراجعت أرباح شركة إشراق للاستثمار المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 7.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2022، بانخفاض نسبته 59% مقارنة بأرباح قدرها 18 مليون درهم حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 85% لتصل إلى 4.8 مليون درهم مقابل 2.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021.

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كما يعود إلى تضمن نتائج الفترة الحالية خسائر من التغييرات فى القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة قدرها 5.3 مليون درهم مقابل تحقيق أرباح قدرها 8.1 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويعود أيضا إلى انخفاض إيرادات أنصبة أرباح بنسبة 38% لتصل إلى 4.3 مليون درهم مقابل 6.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف عمومية وإدارية بنسبة 5% لتصل إلى 7.95 مليون درهم مقابل 7.57 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2021.