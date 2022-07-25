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صندوق "تعليم ريت" يوزع 1.8% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

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السعودي الفرنسي كابيتال مناسبة
شعار شركة السعودي الفرنسي كابيتال
سوق السعودية

صندوق "تعليم ريت" يوزع 1.8% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

بإجمالي 9.18 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على حاملي وحدات صندوق تعليم ريت للربع الثاني من 2022، بإجمالي نحو 9.18 مليون ريال لعدد وحدات قائمة سيتم على أساسها التوزيعات النقدية 51 مليون وحدة.

وقالت السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.18 ريال بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.8%.

وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 1.7% كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 28 يوليو 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

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