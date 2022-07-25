مساهمو البحر الأحمر العالمية يقرون خفض رأسمالها 49.6%

وافق مساهمو شركة البحر الأحمر العالمية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 49.6% إلى نحو 302.34 مليون ريال مقارنة بقيمة 600 مليون ريال قبل التخفيض.

ويصبح عدد أسهم الشركة نحو 30.23 مليون سهم بعد التخفيض، مقابل 60 مليون سهم قبل التخفيض.

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وقالت "البحر الأحمر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة هيكلة رأسمال الشركة ودعم خططها المستقبلية.

وتتمثل طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء نحو 29.77 مليون سهم وبواقع 1 سهم لكل 2.016 سهم، وبقيمة نحو 297.66 مليون ريال.

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأورق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال.

من جانبها، قالت "تداول السعودية" في بيان منفصل، إنه بناءً على موافقة الجمعية العمومية فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 28.30 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأضافت أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بتطبيق تخفيض لسهم شركة البحر الأحمر العالمية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.