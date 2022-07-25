"ثمار" تتلقى خطاباً من مساهمين يطالبون بعزل عضوين بمجلس الإدارة

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة "ثمار"، أنها واستناداً للمادة (90) من نظام الشركات استلمت خطاباً من عدد من المساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة عادية للتصويت على عزل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقالت شركة "ثمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العضوين هم إبراهيم عبدالكريم المعيوف (غير تنفيذي)، وساري إبراهيم المعيوف (غير تنفيذي)

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وأضافت الشركة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.