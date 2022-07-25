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"مكة للإنشاء" تتحول للربحية بـ78 مليون ريال في الربع الثاني

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مكة للإنشاء والتعمير
فندق تابع لشركة مكة للإنشاء والتعمير
سوق السعودية

"مكة للإنشاء" تتحول للربحية بـ78 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب زيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة مكة للإنشاء والتعمير إلى الربحية بقيمة 78 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية للشركة المنتهي في 29 شوال 1443 هـ، مقارنة بخسائر نحو 4 ملايين ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "مكة للإنشاء" بنسبة 767% في الربع الثاني، مقارنة بأرباح نحو 9 ملايين ريال في الربع الأول المنتهي في رجب 1443 هـ.

وقالت "مكة للإنشاء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب تحقيق صافي ربح في الربع الثاني، على أساس سنوي، يعود إلى الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا الزيادة في أعداد زوار ومرتادي المحلات التجارية بالمركز التجاري، نتيجة رفع معظم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتحولت "مكة للإنشاء" إلى الربحية بقيمة 86 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية بنهاية شوال 1443 هـ، مقارنة بخسائر نحو 14 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

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