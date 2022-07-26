أوراسكوم القابضة تستجيب لعرض استحواذ شيميرا الإماراتية على بلتون

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارتها على العرض المقدم من شركة شيميرا إنفستمنت بي في التابعة لشركة شيمير للاستثمار الإماراتية للاستحواذ على شركة بلتون المالية القابضة بسعر 1.485 جنيه للسهم وذلك ببيع بعض أو كل الأسهم.

وتمتلك أوراسكوم القابضة نحو 56% من رأسمال بلتون المالية القابضة بعدد نحو 256.12 مليون سهم، من إجمالي أسهم بلتون البالغة نحو 463.48 مليون سهم.

مادة اعلانية

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قد أعلنت موافقتها على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة شيمبي 1 انفستمنت بي في ريستركتد ليمتد "شيميرا" للاستحواذ على نسبة بحد أدنى 51% وحتى 90% من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة بسعر شراء 1.485 جنيه للسهم.

وأكدت الهيئة في بيان لها، على أن يلتزم مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أقصى 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.