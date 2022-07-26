بيتك الكويتي يقدم إشعار النية المؤكدة للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد

قدم بيت التمويل الكويتي (بيتك) إشعار النية المؤكدة لتقديم عرض استحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، كما قدم أيضا مستند عرض الاستحواذ على البنك.

جاء ذلك بعد أن وافق مساهمو بيتك، أمس الاثنين، على جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، وتشمل معدل تبادل الأسهم البالغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد.

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وأرفق بيتك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، نسخة من إشعار النية المؤكدة وملخص مستند العرض.

وأكد البنك الأهلي المتحد تلقي إشعار النية المؤكدة لتقديم العرض ومستند العرض، قائلا إن مجلس إدارته عين سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد مستشارا مهنيا مستقلا لتقديم المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالعرض.