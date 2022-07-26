تراجع أرباح "جنرال موتورز" الفصلية بـ 40% إلى 1.6 مليار دولار 

تراجعت أرباح شركة جنرال موتورز بنحو 40% في الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

وجاء هذا التراجع في أرباح الشركة نتيجة النقص في أشباه الموصلات الذي أثر بشكل كبير على الإنتاج، إذ لم تتمكن الشركة من شحن نحو 100 ألف مركبة بحلول نهاية الربع الثاني.

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وتتوقع جنرال موتورز تحقيق أرباح تتراوح بين 9.6 مليار و11.2 مليار دولار في 2022.

ومن المقرر أن تبدأ شركة جنرال موتورز، بيع سيارة شيفروليه بليزر الكهربائية العام المقبل، مما يضعها في منافسة مباشرة مع طراز (Y) من شركة تسلا، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة.

وستطرح "بليزر" Blazer للبيع صيف عام 2023، حسبما قال صانع السيارات يوم الاثنين، إذ أكدت "جنرال موتورز" إطلاق سيارة Chevy Silverado الكهربائية بسرعة، بعد إصدار طراز Equinox بقيمة 30 ألف دولار في وقت لاحق من العام.

وستبدأ المركبات الثلاث جهود "جنرال موتورز"، التي طال انتظارها لإثبات هذا النوع من الريادة في مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق.