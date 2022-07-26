خطوة فاجأت الأسواق.. "وول مارت" تخفض توقعاتها لنمو الأرباح

خفضت شركة وول مارت توقعاتها للأرباح مرة أخرى، في خطوة فاجأت الأسواق، مما أدى إلى تراجع أسهم شركات التجزئة وإثارة تساؤلات جديدة حول قدرة المستهلكين الأميركيين على الحفاظ على عادات الإنفاق الشرهة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 4 عقود.

وقالت "وول مارت" إن أرباح السهم المعدلة ستنخفض بنسبة 13% في السنة المالية الحالية مع عزوف المستهليكن عن شراء السلع باهظة الثمن والتركيز على شراء منتجات أقل سعرا وأقل ربحية بالنسبة للشركة.

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وكانت "وول مارت" أعلنت قبل شهرين، أن أرباح السهم ستنخفض بنحو 1% فقط.

ويأتي تحذير "وول مارت" قبيل أسبوع حافل بنتائج مرتقبة لشركات المنتجات الاستهلاكية، مثل كوكا كولا وماكدونالدز و (Procter & Gamble).