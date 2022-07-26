شركة تابعة لـ"بن داود" تستحوذ على 62% من "التطبيقات الدولية التجارية"

أعلنت شركة بن داود القابضة عن استحواذ شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، التابعة لها، على 62% من حصص شركة التطبيقات الدولية التجارية.

وقالت بن داود القابضة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص وتوثيق عقد التأسيس المعدل لدى كاتب العدل، وسيتم سداد المقابل المالي كما تم الاتفاق عليه في ملحق اتفاقية البيع و الشراء المعدل.

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وأضافت أن المؤسس والشريك ماجد محمد الطحان سيستمر في دوره كرئيس تنفيذي لشركة التطبيقات الدولية التجارية والمشاركة بشكل فاعل في دعم مسيرة نمو وربحية الشركة.

كانت شركة بن داود القابضة قد أعلنت أن المقابل المتفق عليه للحصص المبيعة بالمبالغ الإجمالية سيكون عن طريق مقابل نقدي بمبلغ إجمالي مبدئي يبلغ 107.5 مليون ريال قابل للتعديل طبقاً لصافي الدين عند إتمام الصفقة، ومبلغ إضافي محتمل أن يتم دفعه في 2023 في حال تحقيق شركة التطبيقات الدولية التجارية للعوائد الموضحة في الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى مبلغ إضافي محتمل أن يتم دفعه في 2026 في حال تحقيق شركة التطبيقات الدولية التجارية نسبة الأرباح الموضحة في الاتفاقية فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

يتمثل نشاط شركة التطبيقات الدولية التجارية في تطوير وتشغيل منصات التسوق الإلكترونية عبر الانترنت وتطبيقات الهواتف الذكية بالإضافة إلى إدارة كافة خدمات منصة التسوق عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.