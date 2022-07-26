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طرح نقي للمياه.. تغطية اكتتاب المؤسسات 30.3 مرة وسعر الطرح 69 ريالاً للسهم

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شعار نقي للمياه
شعار نقي للمياه
سوق السعودية

طرح نقي للمياه.. تغطية اكتتاب المؤسسات 30.3 مرة وسعر الطرح 69 ريالاً للسهم

انطلاق اكتتاب الأفراد غداً

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة نقي للمياه عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح بنسبة تغطية بلغت 30.3 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وقالت الجزيرة للأسواق المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح النهائي تحدد بـ 69 ريالا للسهم الواحد.

وأضافت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة بنجاح، ستبدأ مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء 27 يوليو 2022، وستستمر إلى يوم الخميس 28 يوليو 2022، وتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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وتتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 6 ملايين سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل مساهمي الشركة الحاليين.

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