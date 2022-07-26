مساهمو "الكابلات السعودية" يقرون تخفيض رأس المال 74.6% لإطفاء الخسائر

وافقت الجمعية العامة غير العادية للكابلات السعودية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنحو 75% ليصل إلى حوالي 77 مليون ريال، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 196 مليون ريال كما في نهاية مارس 2022.

وأوضحت "الكابلات السعودية" أن تخفيض رأس المال سيتم عبر إلغاء 19.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 0.7456 سهم لكل 1 سهم.

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وكان مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، أوصى بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة نحو 466.73 مليون ريال، بنسبة زيادة 599%.

وذلك عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 40 مليون سهم، ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة نحو 46.67 مليون سهم، بدلاً من 6.67 مليون سهم قبل الزيادة.

وأوضحت أن زيادة رأس المال بغرض إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي.