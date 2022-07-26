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"الخليج للتأمين" الكويتية توقع عقداً بقيمة 355 مليون دينار
لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين
قالت مجموعة الخليج للتأمين الكويتية، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت عقد تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين المعروف باسم "عافية" بقيمة إجمالية 354.56 مليون دينار (1.15 مليار دولار).
وأضافت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أن تاريخ بداية تقديم الخدمة سيكون 16 سبتمبر أيلول 2022 ولمدة عامين، مشيرة إلى أن أثر هذا العقد سيتضح على المركز المالي للمجموعة "على ضوء مراحل تفعيل العقد".
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يُشار إلى أن الشركة، كانت قد أعلنت في يناير الماضي، عن تمديد عقد خاص بتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين بمبلغ قدره 42.75 مليون دينار، وذلك لمدة 3 أشهر.
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